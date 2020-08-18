Названо имя нового главного тренера "Барселоны"

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Стало известно имя нового главного тренера испанского футбольного клуба "Барселона". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на клубный телеканал.

Так, в эфире канала показали интервью с президентом "Барселоны" Хосепом Бартомеу. Он объявил, что новым наставником команды станет нидерландский специалист Рональд Куман.

"Если не произойдет никаких неожиданностей, то тренером команды станет Куман", – подчеркнул Бартомеу.

Президент "Барселоны" пояснил, что Куман является прекрасным кандидатом на должность главного тренера клуба.

"Мы выбрали Кумана из-за его опыта, он вошел в команду мечты Йохана Кройфа и знаком с "Барсой", ее философией", – сообщил Бартомеу.

Он также заявил, что клуб вел переговоры с Куманом с декабря 2019 года. Тогда наставник отказался от предложения, так как работал в сборной Нидерландов.

"Теперь он согласился, поскольку до чемпионата Европы далеко, а из-за пандемии возникла неопределенность с календарем матчей сборных. Он давно мечтал возглавить "Барсу", – отметил президент клуба.

По информации испанского спортивного издания Marca, "Барселона" заплатит футбольному союзу Нидерландов за специалиста отступные в размере 5 миллионов евро.

В качестве главного тренера Куман работал в голландских "Витессе", "Аяксе", ПСВ, АЗ, "Фейенорде", португальской "Бенфике", испанской "Валенсии", английских "Эвертоне" и "Саутгемптоне". С 2018 года специалист возглавляет сборную Нидерландов.

Ранее "Барселона" официально заявила об увольнении главного тренера. Так, Кике Сетьена покинул пост наставника каталонской команды.

Отставка тренера произошла после того, как "Барселона" разгромно уступила "Баварии" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра закончилась со счетом 2:8 в пользу немецкой команды. Отмечалось, что "Барселона" пропустила 8 голов в одной встрече впервые с 1946 года.