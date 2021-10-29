Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории ЧР по футболу

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, обойдя бывшего футболиста волгоградского "Ротора" Олега Веретенникова. Об этом сообщает РИА Новости.

В матче 13-го тура Российской Премьер-лиги Дзюба поразил ворота московского "Динамо". Этот гол стал для него 144-м в рамках чемпионата России.

Игра "Зенит" – "Динамо" проходит в Санкт-Петербурге. Во втором тайме он вышел на замену и отличился на 69-й минуте. После забитого мяча счет в матче стал 3:1 в пользу хозяев поля.

Ранее тренерский штаб национальной сборной России по футболу представил расширенный состав команды на матчи отбора к ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.

