Бывший футболист "Локомотива" Тарасов приостановил карьеру

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Чемпион России по футболу сезона-2017/18 в составе московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов решил приостановить профессиональную карьеру игрока. Об этом он написал в своем Instagram.

Последним клубом 34-летнего Тарасова стал столичный "Велес". Футболист перешел туда в конце июля. С 2020 года до зимы 2021 года он выступал за казанский "Рубин".

"Наступил непростой день, когда я принял решение приостановить профессиональную футбольную карьеру. Решение принято в связи с тем, что мы ждем появления моего четвертого ребенка. Поэтому, думаю, будет правильно, если я буду больше времени проводить с женой. Будем вместе ждать этого момента", – подчеркнул спортсмен.

По его словам, на данном этапе правильно расставлять приоритеты и он выбрал семью. Спортсмен при этом подчеркнул, что это временное решение.

Большую часть своего футбольного пути полузащитник провел в московском "Локомотиве". Вместе с командой игрок трижды становился обладателем Кубка России, единожды – чемпионом страны, а также завоевал серебряную и бронзовую медали.