Бывший футболист "Локомотива" Тарасов приостановил карьеру

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Чемпион России по футболу сезона-2017/18 в составе московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов решил приостановить профессиональную карьеру игрока. Об этом он написал в своем Instagram.
Последним клубом 34-летнего Тарасова стал столичный "Велес". Футболист перешел туда в конце июля. С 2020 года до зимы 2021 года он выступал за казанский "Рубин".
"Наступил непростой день, когда я принял решение приостановить профессиональную футбольную карьеру. Решение принято в связи с тем, что мы ждем появления моего четвертого ребенка. Поэтому, думаю, будет правильно, если я буду больше времени проводить с женой. Будем вместе ждать этого момента", – подчеркнул спортсмен.
По его словам, на данном этапе правильно расставлять приоритеты и он выбрал семью. Спортсмен при этом подчеркнул, что это временное решение.
Большую часть своего футбольного пути полузащитник провел в московском "Локомотиве". Вместе с командой игрок трижды становился обладателем Кубка России, единожды – чемпионом страны, а также завоевал серебряную и бронзовую медали.
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