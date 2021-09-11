Россия была, есть и будет лидером в художественной гимнастике – Путин

Фото: ТАСС/EPA/TATYANA ZENKOVICH
Россия сохранила за собой лидерство в художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, заявил Владимир Путин на вручении государственных наград олимпийцам в Кремле.
"Что касается лидерства России в художественной гимнастике, то для нас оно сохранилось. Мы в этом абсолютно убеждены: оно было, есть и, надеюсь, уверен, будет в будущем", – сказал президент.
На Олимпиаде в Токио россиянка Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье по художественной гимнастике, набрав в сумме 107,650 балла. Чемпионкой в этом виде спорта стала израильтянка Линой Ашрам, получив 107,800 балла, несмотря на потерю ленты в последнем выступлении.
В этот же день Олимпийский комитет России сформировал запрос по ситуации с судейством соревнований по художественной гимнастике на Играх и отправил его в Международную федерацию данного вида спорта.
На Олимпиаде-2020 российские спортсмены завоевали 71 награду и заняли пятое место в медальном зачете. Они принесли 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали.
Церемония закрытия игр проходила на Национальном стадионе в столице Японии.
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