Примерно 600 российских спортсменов готовятся к Олимпиаде в Пекине – Чернышенко

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Примерно 600 спортсменов входят в расширенный состав российской сборной для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Об этом в беседе с ТАСС рассказал зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"В январе определится финальный состав команды, которая будет представлять Россию на Олимпиаде в Пекине. В расширенном составе находятся порядка 600 человек. Уверен, это лучшие спортсмены, которые установят новые мировые рекорды и принесут стране десятки золотых медалей", – сказал он.

Вице-премьер также отметил, что девять тренировочных баз, расположенных в разных регионах России, в том числе в Московской и Иркутской областях, Красноярском и Хабаровском краях, в настоящее время полностью готовы и неоднократно проверены. По его словам, при подготовке к соревнованиям атлеты будут чувствовать себя там комфортно.

Одной из целей государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" является вхождение олимпийской сборной России в тройку лидеров медального зачета, заключил Чернышенко.

18 октября на церемонии, которая состоялась на афинском историческом беломраморном стадионе "Панатинаикос", зажгли олимпийский огонь XXIV зимних Игр 2022 года. Позже его передали организаторам Олимпиады в Пекине.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

