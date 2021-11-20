Россиянка Анна Щербакова победила в этапе Гран-при по фигурному катанию

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Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей этапа серии Гран-при во французском Гренобле. Спортсменка набрала 229,69 балла за короткую и произвольную программы и обеспечила себе место в финале серии, сообщает ТАСС.

Второй стала россиянка Алена Косторная, набравшая 221,85 балла. Замкнула тройку лидеров японка Вакаба Хигути с результатом 204,91 балла. На четвертой позиции расположилась Ксения Синицына – 198,76 балла .

С 26 по 28 ноября в Сочи состоится следующий этап серии Гран-при.

Ранее российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями четвертого этапа серии Гран-при – NHK Trophy. В произвольной программе пара получила оценку 148,88, в сумме двух программ – 227,28 балла.