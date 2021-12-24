Фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом России в мужском одиночном катании

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Марк Кондратюк завоевал золото чемпионата России по фигурному катанию в мужском одиночном разряде.
За произвольную и короткую программы спортсмен в сумме получил 284,37 балла (186,60+97,77). Серебро завоевал Михаил Коляда (283,70), на третьем месте в итоговом зачете расположился Андрей Мозалев (278,28).
Фигурист Евгений Семененко, занимавший первое место после короткой программы, стал четвертым (274,28).
Чемпионат России по фигурному катанию проходит с 23 декабря в спорткомплексе "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Соревнования завершатся 25 декабря.
Ранее Александра Степанова и Иван Букин стали чемпионами России в танцах на льду, их дуэт в сумме набрал 223,37 балла. За произвольную программу они получили 134,61 балла.
На втором месте оказались Диана Дэвис и Глеб Смолкин с 207,70 балла, на третьем месте – Елизавета Худайбердиева и Егор Базин с 207,70 балла.
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