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Спорт

18:46

Фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом России в мужском одиночном катании

спорт

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Марк Кондратюк завоевал золото чемпионата России по фигурному катанию в мужском одиночном разряде.

За произвольную и короткую программы спортсмен в сумме получил 284,37 балла (186,60+97,77). Серебро завоевал Михаил Коляда (283,70), на третьем месте в итоговом зачете расположился Андрей Мозалев (278,28).

Фигурист Евгений Семененко, занимавший первое место после короткой программы, стал четвертым (274,28).

Чемпионат России по фигурному катанию проходит с 23 декабря в спорткомплексе "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Соревнования завершатся 25 декабря.

Ранее Александра Степанова и Иван Букин стали чемпионами России в танцах на льду, их дуэт в сумме набрал 223,37 балла. За произвольную программу они получили 134,61 балла.

На втором месте оказались Диана Дэвис и Глеб Смолкин с 207,70 балла, на третьем месте – Елизавета Худайбердиева и Егор Базин с 207,70 балла.

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