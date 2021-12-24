Степанова и Букин стали чемпионами России в танцах на льду

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Александра Степанова и Иван Букин стали чемпионами России в танцах на льду, их дуэт в сумме набрал 223,37 балла. За произвольную программу они получили 134,61 балла.

На втором месте оказались Диана Дэвис и Глеб Смолкин с 207,70 балла, на третьем месте – Елизавета Худайбердиева и Егор Базин с 207,70 балла.

При этом лидировали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Однако они снялись с произвольной программы из-за травмы спины фигуриста.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева установила новый мировой рекорд в короткой программе в женском одиночном катании на этапе Гран-при в Сочи. 15-летняя спортсменка получила 87,42 балла. Ей удалось побить мировой рекорд, установленный Аленой Косторной (85,45 балла).

