Фигуристка Щербакова поднялась на второе место в короткой программе чемпионата России

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Фигуристка Анна Щербакова поднялась с третьей на вторую строчку зачета чемпионата России по итогам короткой программы после снятия одного балла с Софьи Муравьевой.

В ходе пересчета оценок судьи приняли решение о снятии балла со спортсменки в связи с задержкой старта выступления. По первоначальному решению жюри Муравьева заняла второе место, получив 81,87 балла. Щербакова разместилась на третьей строчке (81,46).

Чемпионат России по фигурному катанию проходит с 23 декабря в спорткомплексе "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Произвольная программа в женском одиночном катании состоится 25 декабря.

Первое место в женском одиночном катании по итогам короткой программы на чемпионате России заняла Камила Валиева. Жюри оценило выступление 15-летней спортсменки в 90,38 балла. Таким образом, Валиева побила мировой рекорд в этой дисциплине, установленный ей же на Гран-при России.