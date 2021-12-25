Фигуристка Валиева стала чемпионкой России в женском одиночном катании

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Фигуристка Камила Валиева стала чемпионкой России в женском одиночном катании. Всего она набрала 283,48 балла.

В короткой программе Валиева получила 90,38 балла, в произвольной – 193,10. Результат Валиевой побил мировой рекорд в произвольной программе и по общей сумме.

Второе место заняла Александра Трусова с 248,65 балла (74,21 и 174,44), третьей стала Анна Щербакова с 239,56 балла (81,46 и 158,10).

Ранее Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Фигуристы набрали в короткой программе 83,74 балла, в произвольной – 160 баллов, а в сумме – 243,74 балла.

