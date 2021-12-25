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Спорт

18:11

Фигуристы Мишина и Галлямов победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России

спорт

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар.

Фигуристы набрали в короткой программе 83,74 балла, в произвольной – 160 баллов, а в сумме – 243,74 балла. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с 239,87 балла (83,74 и 160), третьими стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов с 228,20 балла (78,68 и 149,52).

Две лучшие пары побили мировой рекорд в произвольной программе и сумме программ и завоевали путевку на Олимпийские игры в Пекине 2022 года.

Ранее Александра Степанова и Иван Букин стали чемпионами России в танцах на льду, их дуэт в сумме набрал 223,37 балла. За произвольную программу они получили 134,61 балла.

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