Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался об использовании реагентов на дорогах. Об этом сообщает RT.
По его словам "засаливание" городских улиц не может быть экологически безопасно.
"Сейчас мир превращается в более зеленую историю, использовать те вещи, которые почему-то в -20 градусов плавят с дымком любой снег, – это, конечно, удобно, но насколько безопасно... Ученые говорят, совсем не безопасно", – отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что в Санкт-Петербурге всегда отстаивал позицию против "засаливания" города.
Ранее сообщалось, что столичные коммунальные службы готовятся к тому, что эта зима будет снежной и холодной. По словам заммэра Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петра Бирюкова, в городе в настоящее время имеется достаточный запас реагентов, а также единиц коммунальной техники.
Москвичам предложили самим рассыпать реагенты
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