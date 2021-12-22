Милонов предложил создать единый сервис для сообщений о нарушении прав потребителей

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать новый электронный сервис о фактах нарушения прав потребителей в сфере розничной торговли, услуг ЖКХ и произвола государственных служащих. Об этом сообщает RT.
Депутат подчеркнул, что цифровые сервисы играют важную роль в жизни россиян, так как это упрощает взаимодействие граждан с государственными органами различного уровня. При этом Милонов отметил, что к нему часто обращаются люди по вопросам нарушения прав потребителей.
По его словам, россияне часто жалуются на необоснованный рост тарифов ЖКХ, скачкообразный рост цен на отдельные товары или услуги.
"Прошу вас рассмотреть и оценить идею о создании нового электронного сервиса для граждан России, в котором была бы предусмотрена возможность оперативно сообщать в единый ситуационный центр о фактах нарушения прав потребителя в сфере розничной торговли, услуг ЖКХ и произвола (либо ненадлежащего, халатного или преступного исполнения обязанностей) государственных служащих", – говорится в обращении на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.
Ранее Милонов предложил переименовать сертификат о вакцинации в "Удостоверение о прививке", чтобы сделать этот документ более прозрачным в глазах старшего поколения. По его словам, сложные и неоднозначные фонетические конструкции могут быть использованы антипрививочниками и "мракобесами".
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