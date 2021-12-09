Милонов предложил работодателям проводить лекции о вакцинации для сотрудников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В России работодателям предлагают проводить лекции о пользе добровольной вакцинации среди своих сотрудников. Обращение на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова с соответствующей инициативой составил депутат Госдумы Виталий Милонов, пишет RT.

По словам парламентария, в борьбе с коронавирусом вакцинация остается самым действенным и главным способом. Она позволит выработать у россиян коллективный иммунитет. Он обратил внимание на то, что многие граждане не спешат делать прививку по разным причинам.

Милонов считает, что такая позиция может быть связана с тем, что у людей есть недостаток понимания устройства современной науки и медицины из-за дефицита информации. Депутат полагает, что помочь увеличить темпы вакцинации могли бы массовая пропаганда и просвещение.

"Прошу вас рассмотреть идею о рекомендации всем российским работодателям устраивать публичные лекции в своих трудовых коллективах медицинских и научных работников по теме развенчивания мифов относительно прививки против коронавируса, а также пользы добровольной вакцинации", – говорится в его обращении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что кампанию по пропаганде вакцинации против COVID-19 следует продолжать, однако при этом она должна вписываться в рамки здравого смысла.