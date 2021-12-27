Глава Татарстана прокомментировал принятие закона о региональной власти

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Позицию Татарстана по поводу закона о региональной власти не услышали, но регион будет его исполнять. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов.
"Закон уже принят, позиция нашего парламента была известна. Понятно, что есть сложившиеся исторические вещи, которые присутствуют. Мы должны уметь слушать друг друга. Понятно, что закон принят, мы законопослушные люди", – цитирует его РИА Новости.
Минниханов добавил, что позиция могла быть другой, если регион навестил бы один из разработчиков законопроекта, например председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Ранее Владимир Путин подписал закон о принципах организации публичной власти в субъектах РФ. 14 декабря данный документ в окончательном чтении приняла Госдума, а днем позже, 15 декабря, его одобрил Совет Федерации.
Закон отменяет запрет за пребывание в должности главы региона больше двух сроков подряд. Срок действия полномочий руководителей субъектов теперь составляет пять лет и одинаков для всех регионов России.
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