В Госдуму внесен законопроект об общих принципах организации местного самоуправления

Фото: Москва 24/Роман Балаев
В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект об общих принципах организации местного самоуправления. Соответствующий документ внесли главы комитетов ГД и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас.
Закон предусматривает упрощение правовых конструкций и уточнение компетенции органов местного самоуправления.
"Внесенный законопроект посвящен организации местного самоуправления и является следующим этапом в выстраивании единой системы публичной власти в стране", – цитирует Крашенинникова ТАСС.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой письмо, в котором предложил наделять одного из многодетных родителей трудовым статусом, который бы засчитывался в стаж. Парламентарий заметил, что в России есть достаточное количество семей, где один из родителей не работает, но ежедневно занимается воспитанием детей, ведет домашнее хозяйство, по сути, осуществляя такую же трудовую деятельность.
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