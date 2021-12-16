Путин заявил о необходимости проекта о единой системе публичной власти

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АСИ заявил о необходимости проекта о единой системе публичной власти, объяснив это требованиями обновленной Конституции.
Ранее Совет Федерации одобрил закон об организации публичной власти в субъектах РФ. За принятие поправок проголосовали 146 из 150 присутствовавших сенаторов. Наряду с прочим документ отменяет запрет за пребывание в должности главы региона больше двух сроков подряд.
Закон закрепляет в качестве официального названия должности термин "глава" с указанием конкретного субъекта РФ. Глава региона занимается вопросами формирования регионального правительства, которое может возглавлять он или человек, избранный на эту должность.
Другое нововведение касается возможности досрочной отставки главы региона президентом России в том случае, если тот утратил доверие. В качестве мер ответственности к главе субъекта президент также может применять предупреждения и выговоры.
Помимо этого, принятый закон позволяет главе избираться на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Срок действия полномочий главы теперь составляет пять лет и одинаков для всех регионов России.
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