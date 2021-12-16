В ГД внесен законопроект, устанавливающий единый срок полномочий для мэров

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Госдуму внесли законопроект, который устанавливает для мэров и всех должностных лиц местного самоуправления единый срок полномочий в 5 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса.
По его словам, проект закона призван усовершенствовать организацию местного самоуправления в России. Он подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти.
Ранее Совет Федерации одобрил закон об организации публичной власти в субъектах РФ. За принятие поправок проголосовали 146 из 150 присутствовавших сенаторов. В частности, документ отменяет запрет за пребывание в должности главы региона больше двух сроков подряд.
Закон в том числе закрепляет в качестве официального названия должности термин "глава" с дальнейшим указанием конкретного субъекта РФ. Именно глава региона занимается вопросами формирования регионального правительства, которое может возглавлять как он сам, так и человек, избранный на эту должность.
Другое нововведение касается возможности досрочной отставки главы региона президентом России в том случае, если тот утратил доверие. В качестве мер ответственности к главе субъекта президент также может применять предупреждения и выговоры.
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