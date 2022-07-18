МО РФ сообщило об уничтожении в Константиновке до 250 иностранных наемников

По информации Минобороны, высокоточными ракетами воздушного базирования в Константиновке Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации наемников так называемого украинского "иностранного легиона". Уничтожено до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей.

Также в результате удара по пункту временной дислокации батальона 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Витово уничтожено до 60 националистов, две боевые машины реактивных систем залпового огня и четыре артиллерийских орудия.

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