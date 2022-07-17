Эрдоган планирует двустороннюю встречу с Путиным в ходе визита в Иран

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган собирается провести двустороннюю встречу с Владимиром Путиным в ходе поездки в Иран, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию президента Турции.

"Президент планирует провести двустороннюю встречу со своим российским коллегой", – говорится в сообщении.

Уточняется, что визит Эрдогана в Иран запланирован на 18–19 июля.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин отправится с визитом в Иран 19 июля.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что в Тегеране состоится трехсторонний саммит Путина с лидером Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.