В Минобороны РФ сообщили об уничтожении свыше 200 морпехов ВСУ под Одессой

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Более 200 морских пехотинцев Украины уничтожены в результате удара оружием морского базирования по пункту временной дислокации в Одесской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населенном пункте Дачное Одесской области, где осуществлялась подготовка резервистов для ВСУ. Уничтожено более 200 человек личного состава, а также свыше десяти единиц военной техники иностранного производства", – отметил он.
Конашенков также сообщил об уничтожении противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, который был поставлен из Соединенных Штатов.
Ранее представитель Минобороны сообщил, что российские военные ударили по пункту временного расположения "Правого сектора" (признан экстремистским и запрещен в РФ) в Запорожской области. В результате было уничтожено до 200 националистов.
Российским военнослужащим также удалось уничтожить хранилища с боеприпасами к поставленному американскому и европейскому вооружению под Одессой.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Минобороны опубликовало кадры боевых вылетов экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-3
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