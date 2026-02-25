Порядок оказания медпомощи детям может измениться в России

Минздрав планирует изменить порядок оказания медицинской помощи детям в России. Проект приказа предусматривает разделение поликлиник на три группы. В первую войдут обычные детские поликлиники и их отделения.

Вторую группу составят самостоятельные детские поликлиники, а также отделения при городских поликлиниках, детских и центральных районных больницах.

Третья группа включит консультативно-диагностические центры для детей и детские поликлиники при крупных региональных клиниках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.