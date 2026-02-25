25 февраля, 07:45Общество
Порядок оказания медпомощи детям может измениться в России
Минздрав планирует изменить порядок оказания медицинской помощи детям в России. Проект приказа предусматривает разделение поликлиник на три группы. В первую войдут обычные детские поликлиники и их отделения.
Вторую группу составят самостоятельные детские поликлиники, а также отделения при городских поликлиниках, детских и центральных районных больницах.
Третья группа включит консультативно-диагностические центры для детей и детские поликлиники при крупных региональных клиниках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.