ТАСС: взрывы прозвучали в Киеве и других городах на Украине

00:58Политика
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Взрывы прогремели в Киеве, Харькове и подконтрольном ВСУ Запорожье. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.
По данным местных СМИ, в Харькове прозвучало не менее трех серий взрывов. Подробностей произошедшего не приводится.
В настоящее время в Харьковской, а также Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях действует воздушная тревога.
Ранее ВС РФ нанесли поражение энергетическим объектам Украины. Под удар в том числе попали объекты, обеспечивавшие действия ВСУ, а также инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и склады хранения ударных дронов.
Помимо этого, были уничтожены пункт временной дислокации иностранных наемников и скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах.
До этого, в октябре, паромный пункт пропуска "Орловка" в Одесской области, соединяющий Украину с Румынией, перекрыли после взрывов. Переправа через Дунай приостанавливала все пропускные операции.
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