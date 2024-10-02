Паромную переправу с Румынией перекрыли в Одесской области после взрывов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Паромный пункт пропуска "Орловка" в Одесской области, соединяющий Украину с Румынией, перекрыли после взрывов. Об этом заявила Государственная таможенная служба Украины в своем телеграм-канале.

Переправа через Дунай приостановила все пропускные операции. Согласно сообщению ведомства, в настоящее время на КПП проводятся мероприятия, направленные на "стабилизацию функционирования".

Ранее СМИ писали о поражении парома с военным грузом в Одесской области.

Между тем российские войска нанесли 33 групповых удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины за неделю с 21 по 27 сентября. Целями российских ударов стали военные аэродромы и воинский эшелон с западным вооружением. В ходе атак военные использовали ракеты "Кинжал" и ударные беспилотники.