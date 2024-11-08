ТАСС: взрывы прозвучали в Одессе на Украине

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Серия взрывов прогремела в Одессе на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Подробности случившегося пока не уточняются. Местные власти также не комментировали ситуацию.

На данный момент воздушная тревога объявлена в 11 регионах Украины, включая Одесскую, Киевскую, Харьковскую и прочие области.

В ночь на 5 ноября мощные взрывы прогремели сразу в нескольких городах и областях Украины. Так, о звуках взрывов сообщалось в Харькове, Полтаве, Житомирской, Киевской и Хмельницкой областях, а также в Черкассах и городе Каневе Черкасской области.

Ночью до этого серии взрывов также произошли в Киеве, Харькове и подконтрольном ВСУ Запорожье.