Эксперт рассказал, продлится ли рост биткойна

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Эксперт по инвестициям Ян Марчинский в беседе с Москвой 24 заявил, что предсказать продолжительность роста биткойна, а также его предел практически невозможно. Он также предостерег начинающих инвесторов вкладываться в криптовалюту.

Цена биткойна поднялась выше 48 тысяч долларов, снова побив исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов.

"Никто не знает, до какого предела будет расти биткойн, как и любой другой инвестиционный инструмент. Да, сейчас он вырос до 48 тысяч долларов, это новый исторический рекорд, и я думаю, что он во многом связан с тем, что Илон Маск недавно через Tesla купил биткойнов на полтора миллиарда долларов", – заявил Марчинский.





Ян Марчинский эксперт по инвестициям Из-за того, что у Маска супервлияние на все мировое инвестиционное сообщество, я думаю, во многом именно из-за него биток сейчас так сильно дорожает в цене. Но повторюсь еще раз: ни один человек на планете не знает, до какого уровня он будет расти и как долго. Это абсолютно неизвестно. Это просто гадания на кофейной гуще.

Говоря о неопытных инвесторах, Марчинский рекомендовал не торопиться вкладывать свои средства в криптовалюту. По его словам, биткойн – это высокорискованные инвестиции, начинать нужно точно не с него.

"Для тех, кто не очень опытен в инвестировании, я рекомендую в первую очередь вкладываться в образование: то есть в финансовую грамотность и в различные инвест-программы, которые сейчас есть, в том числе у разных блогеров и специалистов высококлассных, которые вышли из крупных инвест-домов и сейчас работают на себя", – пояснил эксперт.

С другой стороны, одно из главных правил инвестора – ловить инвестиционные тренды, отмечает Марчинский. И с этой точки зрения биткойн сейчас – главный инструмент.





Ян Марчинский эксперт по инвестициям Смысл в том, что хороший инвестор должен ловить взлетающие истории. Поэтому небольшую часть портфеля я бы все-таки рекомендовал вложить в криптовалюту. Но, опять-таки, не жадничать, какую-то прибыль достаточно быстро начать фиксировать.

При этом основная часть инвестиционного портфеля должна состоять из других инструментов, заключил эксперт.

Что касается другой валюты, курс доллара на старте торгов опустился ниже 74 рублей впервые с 21 января. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Курс евро также снизился. Отмечается, что падение составило 0,2%, – до 89,4 рубля.

В то же время цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла в пике до 61,02 доллара за баррель. Как свидетельствуют данные торговой площадки, стоимость барреля увеличилась на 0,76 процента.

В последний раз цена Brent превышала отметку в 61 доллар за баррель 7 января 2020 года.