Эксперт рассказал, продлится ли рост биткойна

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Эксперт по инвестициям Ян Марчинский в беседе с Москвой 24 заявил, что предсказать продолжительность роста биткойна, а также его предел практически невозможно. Он также предостерег начинающих инвесторов вкладываться в криптовалюту.
Цена биткойна поднялась выше 48 тысяч долларов, снова побив исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов.
"Никто не знает, до какого предела будет расти биткойн, как и любой другой инвестиционный инструмент. Да, сейчас он вырос до 48 тысяч долларов, это новый исторический рекорд, и я думаю, что он во многом связан с тем, что Илон Маск недавно через Tesla купил биткойнов на полтора миллиарда долларов", – заявил Марчинский.
Говоря о неопытных инвесторах, Марчинский рекомендовал не торопиться вкладывать свои средства в криптовалюту. По его словам, биткойн – это высокорискованные инвестиции, начинать нужно точно не с него.
"Для тех, кто не очень опытен в инвестировании, я рекомендую в первую очередь вкладываться в образование: то есть в финансовую грамотность и в различные инвест-программы, которые сейчас есть, в том числе у разных блогеров и специалистов высококлассных, которые вышли из крупных инвест-домов и сейчас работают на себя", – пояснил эксперт.
С другой стороны, одно из главных правил инвестора – ловить инвестиционные тренды, отмечает Марчинский. И с этой точки зрения биткойн сейчас – главный инструмент.
При этом основная часть инвестиционного портфеля должна состоять из других инструментов, заключил эксперт.
Что касается другой валюты, курс доллара на старте торгов опустился ниже 74 рублей впервые с 21 января. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Курс евро также снизился. Отмечается, что падение составило 0,2%, – до 89,4 рубля.
В то же время цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла в пике до 61,02 доллара за баррель. Как свидетельствуют данные торговой площадки, стоимость барреля увеличилась на 0,76 процента.
В последний раз цена Brent превышала отметку в 61 доллар за баррель 7 января 2020 года.
Курс доллара опустился до минимальных значений за неделю
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