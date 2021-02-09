Цена нефти Brent достигла 61 доллара за баррель впервые с января 2020 года

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Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла в пике до 61,02 доллара за баррель. Как свидетельствуют данные торговой площадки, стоимость барреля увеличилась на 0,76 процента.

В последний раз цена Brent превышала отметку в 61 доллар за баррель 7 января 2020 года.

В то же время стоимость апрельского фьючерса на нефть марки WTI выросла на 0,63 процента – до 58,2 доллара за баррель.​​​​​​

Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин ранее заявил, что причиной роста цен стало решение стран ОПЕК+ снизить добычу нефти.