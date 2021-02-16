Извержение вулкана произошло на Сицилии

Фото: Zuma\TASS

Извержение вулкана Этна произошло на Сицилии во вторник, 16 февраля. Об этом пишет агентство ANSA.

По информации СМИ, извержение происходило из кратера на юго-восточном склоне. Оно было зафиксировано в 16:10 (18:10 по московскому времени) Национальным институтом геофизики и вулканологии Италии. Природное явление сопровождалось выбросом вулканического пепла и потоком лавы.

Этна считается крупнейшим действующим вулканом в Европе. Он находится под постоянным наблюдением экспертов. При этом чаще всего активность вулкана не представляет опасности для населения.

Ранее землетрясение произошло на востоке Камчатки. Природное явление зафиксировали утром во вторник, 16 февраля, по местному времени. Сила подземных толчков составила 5,2 балла.