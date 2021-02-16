Землетрясение произошло на Камчатке

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Землетрясение произошло на востоке Камчатки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Известно, что природное явление зафиксировали утром во вторник, 16 февраля, по местному времени. Сила подземных толчков составила 5,2 балла.

"Эпицентр находился на глубине 32 километра в 189 километрах юго-западнее поселка Усть-Камчатск Устье-Камчатского района Камчатского края", – рассказали в пресс-службе.

В краевом главке МЧС заявили, что землетрясение в населенных пунктах Камчатского края не ощущалось. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее землетрясение случилось на Курилах. Подземные толчки были зафиксированы в районе острова Итуруп. Сила природного явления составила 4,9 балла.

13 февраля землетрясение случилось на северо-востоке Японии. Толчки зафиксировали в районе префектуры Фукусима в Тихом океане.

Максимальная сила природного явления в префектурах Фукусима и Мияги составила 6+ по 7-балльной японской шкале. При землетрясении пострадали не менее 155 человек.

Также сообщалось, что из-за случившегося без света остались около 950 тысяч домов.