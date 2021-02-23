NASA опубликовало запись звуков с поверхности Марса

Фото: twitter.com/NASAPersevere

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало запись звуков с поверхности Марса, записанные микрофоном.

"Теперь, когда вы видели Марс, послушайте его. Возьмите наушники и послушайте первые звуки, записанные одним из моих микрофонов", – говорится в посте, опубликованном в аккаунте в Twitter, который ведут от имени Perseverance.

Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. 🎧https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021



В NASA подчеркнули, что звук Марса наверняка заинтересует не только ученых, но и художников, а также музыкантов, которые смогут использовать запись марсохода в своих произведениях.

Аппарат Perseverance был отправлен на Марс с космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Atlas V 30 июля 2020 года. В NASA заявляли, что марсоход проведет исследование поверхности планеты на предмет анализа минералов.

На борту Perseverance находится экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на другой планете.

