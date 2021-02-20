Россия планирует запуски 29 ракет в космос в 2021 году

Фото: ТАСС/пресс-служба ГК "Роскосмос"

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что в России планируется запустить в космос 29 ракет в 2021 году, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"29 планируем только ракет космического назначения", – уточнил Рогозин в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным.

Он также рассказал, что в прошлом году было запущено всего 24 ракеты, из них семнадцать – ракеты космического назначения, а семь – боевые ракетные комплексы.

Ранее "Роскосмос" рассказал о проблемах при стыковке "Прогресса" с МКС. Причиной проблем, как уточнили в госкорпорации, стало отклонение от мишени. За всю историю космической станции прошедшая стыковка стала девятой по счету в ручном телеоператорном режиме и первой с 2016 года.

