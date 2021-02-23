В NASA показали первое видео, снятое марсоходом Perseverance. Это кадры посадки.

Съемки начались на высоте 11 километров. В ролике запечатлен в том числе и момент раскрытия самого большого парашюта, когда-либо достигшего иной планеты.

Кроме того, марсоход уже после посадки записал первые звуки. В течение нескольких секунд слышен марсианский бриз. В NASA подчеркнули, что звук Марса наверняка заинтересует не только ученых, но и художников, а также музыкантов, которые смогут использовать запись марсохода в своих произведениях. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.