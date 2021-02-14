Департамент ЖКХ Москвы объявил флешмоб "Снежный хвост"

Департамент ЖКХ Москвы в Instagram объявил флешмоб "Снежный хвост" и предлагает взглянуть на снежные завалы с другой стороны.

Чтобы поучаствовать, нужно опубликовывать на своей странице в соцсети фотографии животных, которые радуются гигантским сугробам и снегу. Чтобы фото увидели, нужно поставить хэштег #снежныйхвост. Авторы трех самых забавных снимков получат призы.

Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер": именно он принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.

На борьбу с непогодой брошены все коммунальные силы города – в столице создали оперативный штаб по координации работы городских служб во время снегопада и сильных морозов.