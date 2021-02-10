Самая большая валентинка появится на экране павильона МЦД

Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

В День святого Валентина самая большая в столице валентинка появится на внешнем 26-метровом экране павильона Московских центральных диаметров. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы в Telegram-канале.

"Мы собирали поздравления от пассажиров в соцсетях диаметров с 6 по 9 февраля. Вы присылали признания в любви вторым половинкам и даже домашним животным. Всех их мы объединим в видео – пусть о вашей любви узнает весь город", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, москвичей и гостей столицы позвали в павильон МЦД, где можно будет сделать особенную валентинку. 13 и 14 февраля гостям будет доступна специальная зона со всеми необходимыми материалами.

Ранее телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Присылайте нам свои валентинки". Возможно, у телезрителей сохранились школьные валентинки, которые им когда-то дарили.