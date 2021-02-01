Ночной показ "Дня влюбленных" пройдет в МДМ

Фото: Любовь Шеметова

Ночной показ мюзикла за столиками "День влюбленных" в Театре МДМ начнется за 5 минут до наступления Дня святого Валентина, сообщили организаторы мероприятия. Зрители окажутся за столиками импровизированного нью-йоркского бара и станут свидетелями одного дня из жизни влюбленных.

"С момента премьеры мы ждали того самого дня, когда показ совпадет именно с календарной датой праздника, о котором наш мюзикл, и придумали по этому случаю ночной спектакль – наверное, самый необычный способ для любой пары отметить День влюбленных", – рассказал продюсер, художественный руководитель Театра МДМ Дмитрий Богачев.

Главные роли в мюзикле исполнят Павел Левкин, Юлия Чуракова, Станислав Беляев, Юлия Довганишина, Юлия Ива, Александр Суханов, Олег Савцов, Анна Гученкова, Алексей Секирин. Его действие происходит в баре на Манхэттене.