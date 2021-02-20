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Москва 24

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Наука

06:45

Марсоход Perseverance прислал первые цветные фото с Марса

наука технологии видео Никита Пименов Мария Рыбакова

Американский марсоход прислал цветные фото с Красной планеты. На них видна поверхность песчаного цвета с кратерами и валунами.

Аппарату даже создали свой аккаунт в Twitter, где он от первого лица делится увиденным. За ним, похоже, активно следит глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Ответить на высадку американцев на Марс он решил мемом.

Рогозин наложил на первый снимок марсохода свою собственную фотографию, как будто он заглядывает в камеру аппарата. И подписал: "Первое, что увидели американцы на Марсе". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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