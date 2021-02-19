Ведущие Москвы 24 приняли участие во флешмобе от NASA

Пока NASA празднует успешную посадку своего марсохода, в соцсетях это космическое достижение восприняли как очередной повод для шуток.

Агентство опубликовало первые кадры с поверхности красной планеты, и это спровоцировало целый флешмоб. На сайте NASA есть шаблоны, в которые можно поместить фото себя – одного, с парой или с собакой.

Так, ведущие Москвы 24 тоже решили отправиться на Марс. Станислав Кулик и Евгения Мирошкина утеплились для "полета", а Иван Базанов "полетел" налегке. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.