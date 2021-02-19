Праздничная программа пройдет в "Москвариуме" в День защитника Отечества

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Праздничная программа для детей и взрослых пройдет в "Москвариуме" в День защитника Отечества. Об этом говорится на официальном сайте комплекса.

"В честь Дня защитника Отечества "Москвариум" подготовил специальную программу для детей и взрослых. 23 февраля гостей ждут творческие мастер-классы, необычные представления, познавательные лекции и акция для военных", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в праздничный день с 11:00 до 18:00 на экспозиции "Аквариума" гостей будет ждать мастер-класс по изготовлению открытки, а также шоу-программа от мастеров по морским узлам. Представления будут проходить с 13:00 до 14:00 и с 17:00 до 18:00 в зоне "Палуба".

Помимо этого, в этот день для детей и взрослых проведут бесплатные лекции "Защитники Мирового океана", посвященные самым смелым мужским особям, обитающим в водной среде.

"Также в рамках праздничной акции 23 февраля военные смогут посетить экспозицию Аквариума со скидкой 50%. Все мероприятия будут проходить с соблюдением перчаточно-масочного режима и социальной дистанции", – заключили в пресс-службе.

Ко Дню защитника Отечества праздничную программу подготовили и столичные парки. Так, в парке "Сокольники" на Большом круге с 21 по 23 февраля будут проходить соревнования по мини-биатлону. В эти дни там состоятся четыре гонки по 40 минут. Старт намечен на 12:40, 13:40, 14:40 и 15:40. Для участия необходимо зарегистрироваться на mos.ru.

В Воронцовском, Таганском парках и парке "Красная Пресня" взрослые и дети старше шести лет смогут поиграть в лазертаг. В Воронцовском парке мероприятия пройдут на большой поляне с 13:00 до 15:00. В Таганском парке соревнования состоятся в физкультурно-оздоровительном комплексе с 10:00 до 19:00. В парке "Красная Пресня" мероприятия будут проходить с 10:00 до 17:00 в шатре на Малом острове.

