В выходные песок из Сахары вновь может изменить цвет неба в Европе

15:27
Фото: ТАСС/mago images/Arnulf Hettrich
Цвет неба в Европе в выходные вновь может измениться из-за песка из Сахары. Об этом сообщает европейская программа космического наблюдения за Землей Copernicus.
"В Южную и Центральную Европу из Сахары продвигается большое облако пыли. Пока неясно, как это отразится на видимости, но это событие окажет влияние на качество воздуха", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в эти выходные и в начале следующей недели большая часть песка из Сахары попадет в восточные регионы Испании и на юг Франции. Также песочное облако может дойти и до Норвегии.
Ранее песок из Сахары покрывал заснеженные Пиренеи и Альпы. Небо Центральной Европы было окрашено в желтый цвет.
В сентябре прошлого года жители Сан-Франциско рассказали в Сети о кроваво-красном небе над жилыми домами. Пользователи сравнили их с марсианскими пейзажами.
"Сеть": в США небо окрасилось в красный цвет из-за пожаров
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