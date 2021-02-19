В выходные песок из Сахары вновь может изменить цвет неба в Европе

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Цвет неба в Европе в выходные вновь может измениться из-за песка из Сахары. Об этом сообщает европейская программа космического наблюдения за Землей Copernicus.

"В Южную и Центральную Европу из Сахары продвигается большое облако пыли. Пока неясно, как это отразится на видимости, но это событие окажет влияние на качество воздуха", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в эти выходные и в начале следующей недели большая часть песка из Сахары попадет в восточные регионы Испании и на юг Франции. Также песочное облако может дойти и до Норвегии.

Ранее песок из Сахары покрывал заснеженные Пиренеи и Альпы. Небо Центральной Европы было окрашено в желтый цвет.

В сентябре прошлого года жители Сан-Франциско рассказали в Сети о кроваво-красном небе над жилыми домами. Пользователи сравнили их с марсианскими пейзажами.