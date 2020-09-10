Жители Сан-Франциско испугались кроваво-красного неба над городом

14:57
Новости мира за 10 сентября: Грузия без свадеб и красное небо в Сан-Франциско
Жители Сан-Франциско рассказали в Сети о кроваво-красном небе над жилыми домами. Пользователи сравнили их с марсианскими пейзажами, передает телеканал Москва 24.
Необычные погодные явления связаны с бушующими в Калифорнии пожарами. Возгорания возникают на фоне аномальной жары и сильного ветра.
Спасатели продолжают борьбу с огнем, но локализовать пожароопасные участки пока не удается. Суммарно площадь возгораний, по словам губернатора штата Гэвина Ньюсома, достигла уже 930,7 тысячи гектаров, что превышает даже показатель 2018 года (793,2 тысячи гектаров).
Информационное агентство Reuters приводит данные о трех погибших в среду, 9 сентября, из-за природного пожара в Калифорнии. Общее число жертв уже достигло 11.
В начале сентября крупный лесной пожар ликвидировали в Тарасовском районе Ростовской области. Этот регион оставался последним, где продолжалась борьба с крупным возгоранием. Его удалось ликвидировать на площади 1,5 гектара.
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