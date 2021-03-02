В Калифорнии в ДТП с грузовиком погибли не менее 12 человек

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На юге штата Калифорния произошло ДТП, в результате которого погибли не менее 12 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на сотрудника местной дорожно-патрульной службы Артуро Платеро.

Авария случилась в 20 километрах от границы с Мексикой в округе Империал.

В ДПС уточнили, что это произошло из-за столкновения нескольких автомобилей, в числе которых был грузовик со смонтированной буровой установкой.

Ранее на Ярославском шоссе в районе дома 124 на пешеходном переходе автомобиль сбил 30-летнего мужчину.

Пострадавший госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, закрытым переломом правого бедра и ушибленной раной нижней челюсти.