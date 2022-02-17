"Московский патруль": мошенники отбирают квартиры у москвичей

Проблема черных риелторов остается актуальной в Москве. Мошенники под различными предлогами отбирают квартиры у доверчивых горожан. Съемочная группа программы "Московский патруль" продолжает разбираться в громкой в истории с кредиторами, которых клиенты обвиняют в присвоении недвижимости.

На этот раз пострадавшие взглянули в глаза тем, кто может быть причастен к сомнительным сделкам. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

