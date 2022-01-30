Более 20 тыс вандальных надписей и рисунков удалили со столичных объектов в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Больше 20 тысяч вандальных рисунков и надписей очистили со столичных зданий в 2021 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства удалили более 20 тыс. вандальных надписей и рисунков в 2021 году. Эта работа ведется круглогодично в рамках содержания городской инфраструктуры", – отмечается в сообщении.
В департаменте также уточнили, что каждый день специалисты очищают от нелегальных рисунков около 30 объектов города, включая фасады жилых домов, районные сооружения, ограждения, скамейки, игровое и спортивное оборудование во дворах.
Кроме того, сотрудники ГБУ "Гормост" очищают стены пешеходных переходов и тоннелей, набережных, монументов, фонтанов, мостов, путепроводов, эстакад. ГБУ "Автомобильные дороги" очищают малые архитектурные формы, бордюрные камни, шумозащитные экраны и дорожные знаки.
Уточняется, что достаточно часто изображения наносят, используя перманентные маркеры или баллончики с краской. Убрать такие надписи можно по-разному. Так, с мостовых поверхностей краска смывается путем пескоструйной обработки. Такой способ очистки очень сильно воздействует на поверхность и окружающую среду, кроме того, он не используется в помещениях, облицованных гладким камнем или кафельной плиткой.
Гладкие гранитные поверхности, кафельная плитка, пластик и стекло очищаются с использованием специальных средств. Раствор наносится на поверхность на 10 минут и удаляется щетками, скребками или тряпкой.
Однако не всегда получается удалить краску полностью. На поверхности могут оставаться разводы и помутнения. Нередко такие трудности появляются при смывании рисунков со светлой облицовки стен пешеходных переходов и остекленных поверхностей надземных переходов. В данных ситуациях вандальные надписи приходится закрашивать краской. Замена облицовки возможна только при капитальном ремонте.
Ранее в России предложили учредить единые правила для граффити в города. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратил внимание на то, что в городах часто сталкиваются с проблемой несанкционированного стрит-арта, при этом многие изображения являются произведениями уличного искусства.
По его словам, именно Минкультуры РФ сможет оценить и усовершенствовать опыт урегулирования данной сферы, поскольку системного и универсального решения пока не разработано.
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