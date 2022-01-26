В России предложили учредить единые правила для граффити в городах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился к министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением создать единые правила размещения граффити.

Он обратил внимание на то, что в городах часто сталкиваются с проблемой несанкционированного стрит-арта, при этом многие изображения являются произведениями уличного искусства.

"В данном случае надо отметить, что мы хотим не только установить санкции за вандализм, но и дать уличным художникам понятные и доступные правила творчества", – цитирует Крупника RT.

По его словам, именно Минкультуры РФ сможет оценить и усовершенствовать опыт урегулирования данной сферы, поскольку системного и универсального решения пока не разработано.

При этом Крупник считает, что меры позволят навести порядок в художественном оформлении городов и подтолкнут современных художников к активному публичному самовыражению, что создаст предпосылки к зарождению новых туристических направлений.

Ранее в Мосжилинспекции приняли решение не закрашивать граффити с именами пропавших детей на здании в центре столицы. Автором изображения стал уличный художник Покрас Лампас.

