В новых пешеходных зонах "Москва-Сити" появились два граффити

Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы
Граффити украсили новые пешеходные зоны на территории делового центра "Москва-Сити". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"В новых пешеходных зонах в "Москва-Сити" появились сразу два граффити. Одно из них – 3D-поезд метро. Это креативный указатель: именно здесь проходит Солнцевская линия метро. <...> А второй рисунок в стиле абстракционизма поможет пешеходам понять, что машин в этой зоне нет", – говорится в сообщении.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что новые пешеходные зоны сделали территорию комплекса удобнее для горожан. Кроме того, там появились зоны ожидания такси и остановки системы Kiss&Ride.
"[Мы] запустили два магистральных маршрута: м31 до метро "Краснопресненская" и м32 до "Белорусской". Пешеходные зоны стали шире, комфортнее и безопаснее, а уют и атмосферу здесь создают артисты проекта "Музыка в метро". Будем и дальше работать над улучшением территории "Москва-Сити", – добавил Ликсутов.
Ранее в Мосжилинспекции сообщили, что не будут закрашивать граффити с именами пропавших детей на здании в центре столицы. В настоящее время все необходимые документы для согласования мурала получены, их рассмотрят в ближайшее время.
Схема движения изменится на территории "Москва-Сити"
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