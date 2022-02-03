Эксперт предупредил о новом обмане при продаже жилья

08:35
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Мошенники придумали новую схему обмана россиян, которые продают недвижимость, рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. Об этом сообщает агентство "Прайм".
Эксперт рассказал о жительнице Томской области, которая выставила на продажу свою трехкомнатную квартиру. На объявление откликнулся мошенник, который пообещал внести предоплату в размере 300 тысяч рублей.
"Усыпив последние подозрения и ответив на все каверзные вопросы хозяйки жилплощади, в ход пошла вторая часть преступной схемы", – отметил Соловьев.
Злоумышленник заявил продавцу, что работает вахтовиком в нефтедобывающей компании и что он должен по поручению фирмы закупить дизельное топливо. Он убедил собственницу недвижимости, что топливо он нашел, но боится, что, пока привезет наличные, дизель перекупят.
Далее мошенник попросил женщину перевести ему 200 тысяч рублей и пообещал, что после сделки вернет ей деньги, а также внесет аванс. Собственница поверила ему и перевела указанную сумму, после чего потенциальный покупатель жилья перестал выходить на связь, рассказал юрист.
Соловьев подчеркнул, что любые попытки выудить деньги у продавцов недвижимости без письменных соглашений с риелторским агентством или нотариусом свидетельствуют о мошенничестве.
Ранее мошенники придумали новый способ обмана российских пенсионеров. Злоумышленники регулярно посещают пожилых людей под видом домашних мастеров, убеждая их оформить так называемую подписку на диагностику и ремонт окон, батарей, бытовой техники, систем пожаротушения и газовых счетчиков по завышенным ценам.
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