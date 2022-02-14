Бастрыкин поручил доложить о ходе дела о мошенничестве с недвижимостью артиста Хоралова

Фото: ТАСС /Александр Щербак

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ходе расследования дела о мошенничестве, которое касается заслуженного артиста РФ Аркадия Хоралова. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что после совершения сделки с недвижимостью Хоралов остался без денег и жилплощади в Москве. По мнению ряда деятелей культуры, имело место незаконное присвоение денежных средств.

Позднее от деятелей культуры поступило обращение к руководству СК, в котором они попросили разобраться в случившемся.

"Председатель СК России поручил руководству Главного следственного управления, в чьем производстве находится уголовное дело, представить доклад о предварительных результатах расследования", – заявили в Следственном комитете.

Ранее в Москве задержали 17-летнего подростка, которого подозревают в мошенническом хищении 57 тысяч рублей у пенсионерки.

Молодой человек несколько раз звонил 80-летней женщине, навязывая ей юридические услуги и убеждая, что поможет вернуть потерянные ранее денежные средства. Добившись ее согласия, молодой человек похитил указанную сумму.