Семья в Подмосковье могла отравиться угарным газом – СМИ

17:26
Фото: телеграм-канал 112
Семья из 4 человек в Одинцове, предварительно, могла отравиться угарным газом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Отмечается, что в числе пострадавших также оказались 2 детей 2021 и 2006 годов рождения.
До этого стало известно, что семью госпитализировали с отравлением в Подмосковье. По данным областного главка СК, члены семьи чувствовали недомогание в течение последних 2 дней.
Утром пятницы, 9 сентября, они были госпитализированы. По оценке медиков, жизни и здоровью родителей и детей ничего не угрожает.
Позже в СМИ сообщали, что у семьи диагностировали отравление неизвестным веществом.
По данным издания, у всех членов семьи темнело в глазах, а также наблюдались тошнота, головная боль и головокружение. Кроме того, у 10-летней девочки усилились панические атаки
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