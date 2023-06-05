Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции "Мистер Сидр" после отравления

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Все отгрузки и поставки продукции марки "Мистер Сидр" были заблокированы на территории России после отравления граждан в разных регионах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росалкогольрегулирование.

"Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди" на всей территории страны", – отметили в ведомстве.

Ранее пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы заявила, что продукция "Мистер Сидр" будет изъята из магазинов, в том числе и при рейдах, проводимых на предмет выявления контрафактного алкоголя.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию торговой марки после случаев отравления.

5 июня стало известно о первых случаях отравления алкогольным напитком в Ульяновской области. Отмечалось, что все пострадавшие покупали алкогольный напиток в местных магазинах "Территория пива". Туда продукцию привозили из Красноглинского района Самарской области.

После употребления сидра скончались 16 человек, всего пострадали 35. В Самарской области жертвами отравления сидром стали две женщины. Также мужчина и женщина отравились в Удмуртии.

Обстоятельств случившегося расследуют по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Следователи задержали индивидуального предпринимателя, которого подозревают в причастности к произошедшему.



Полицейские задержали фуру с сомнительной алкогольной продукцией в Самарской области