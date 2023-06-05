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Продукция "Мистер Сидр" будет изъята из столичных магазинов, в том числе и при рейдах, проводимых на предмет выявления контрафактного алкоголя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента торговли и услуг столицы.

"Это полномочия Роспотребнадзора. Если сотрудники Депторга при проверке (предприятий торговли на предмет. – Прим. ред.) несанкционного алкоголя увидят эту продукцию – изымут", – отметила она.

До этого изъять продукцию "Мистер Сидр" региональным управлениям Роспотребнадзора поручила глава ведомства Анна Попова.

5 июня поступила информация о первых случаях отравления сидром в Ульяновской области. Все пострадавшие покупали алкогольный напиток в местных магазинах "Территория пива". Туда продукцию привозили из Красноглинского района Самарской области.

После употребления сидра скончались 16 человек, всего пострадали 35. В Самарской области жертвами отравления стали две женщины. Еще два человека отравились в Удмуртии. Они находятся в критическом состоянии.

Обстоятельства отравлений и случаев летальных исходов потребителей расследуют по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. В ходе выяснения причин следователи уже задержали индивидуального предпринимателя, предположительно связанного с трагедией.

Глава Роспотребнадзора поручила изъять всю продукцию "Мистер Сидр" после отравлений в РФ